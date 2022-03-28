مرثا محروس تشارك فى جلسة البرلمان الدولى للتسامح.. وتشيد بالعلاقات المصرية - الإماراتية

شاركت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس لجنة بناء وزرع السلام في الجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام داخل في المجلس الوطني الاتحادي في أبو ظبي، داخل قاعة زايد مقر انعقاد البرلمان.



وحضر الجلسة، ممثلو ٦٠ برلمانا حول العالم، وألقت نائبة التنسيقية مرثا محروس، كلمة داخل المجلس الوطني الاتحادي للإمارات، في حضور صقر غباش، رئيس البرلمان الإماراتي ودوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.



وأكدت النائبة مرثا محروس، في كلمتها بالجلسة العامة، أن التزام البرلمان المصري بالمشاركة الفعالة والبناءة يأتي من حرص الدولة المصرية علي نشر وترسيخ قيم التسامح والسلام واعتبرها سبيلاً لا غنى عنه لصناعة مستقبل أي دولة وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب.



وأشادت نائبة التنسيقية بالعلاقات المصرية الإماراتية وقوتها واستقرارها على مدار عقود كنموذج للعلاقات الاصيلة ذات الجذور العميقة في ظل قيادة واعية البلدين.

وكانت قد ترأست النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام أول اجتماع لها للجنة بناء وزرع السلام التي تولت رئاستها في سبتمبر الماضي في كولومبيا.

يذكر أن الاجتماع الأول لانعقاد اللجنة في دولة الإمارات المتحدة بحضور بعض أعضاء اللجنة من دولة المغرب، وموريتانيا، ليبيا، الامارات، ناهيتي، اليمن، والبرازيل، وتم الاتفاق علي بعض التوصيات الهامة والتي تم عرضها في الاجتماع التالي بين رؤساء اللجان لدراستها وعرضها بالجلسة العامة.

وكان البرلمان الدولي للتسامح والسلام، قد اختار النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، رئيسا للجنة بناء السلام في العالم، وذلك في إطار فعاليات الجلسة العامة السابعة للبرلمان الذي يضم 83 دولة، والمنعقدة في كولومبيا.





وعقب اختيارها، ألقت النائبة مرثا محروس، كلمة البرلمان المصري عن تمكين المرأة، موضوع الجلسة، وتحدثت فيها عن دور مصر الرائد باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تقرر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وبرهنت على تفعيل هذه الاستراتيجية بتمثيل المرأة في البرلمان المصري بنسبة 25% وكذلك العديد من المناصب النسائية التي تدل على رؤية القيادة السياسية المتثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بالدور الرائد للمرأة المصرية.