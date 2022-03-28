الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرنا لدى الكونغو يستقبل أولى رحلات مصر للطيران إلى «كينشاسا» (صور)

اولى رحلات مصر للطيران
اولى رحلات مصر للطيران إلى كينشاسا

بدأت شركة مصر للطيران تشغيل أولى رحلاتها المباشرة بين القاهرة و"كينشاسا" عاصمة الكونغو الديمقراطية، أمس الأحد.

واستقبل السفير حمدي شعبان، سفير مصر لدى الكونغو الديمقراطية، وأعضاء السفارة، أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الكونغولية.

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ونظمت السفارة بالتعاون مع محطة مصر للطيران في كينشاسا احتفالية في مطار كينشاسا الدولي بحضور عدد من المسئولين الكونغوليين.

وأكد السفير حمدي شعبان أن افتتاح هذا الخط لأول مرة يأتي تجسيدًا للأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية عمومًا ومع الكونغو الديمقراطية بشكل خاص.

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وتابع: "كما يأتي هذا التطور الهام مواكبًا للنقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة التي شهدت زيادة كبيرة فى وتيرة الزيارات الرسمية والتواجد الاقتصادي غير المسبوق للشركات ولرجال الأعمال المصريين فى الكونغو".

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وأعرب عن ثقته فى أن تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وكينشاسا سوف تكون له انعكاساته الإيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر والكونغو الديمقراطية وعلى معدلات التبادل التجاري والسياحي والثقافي، لتتماشى مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية التاريخية بين البلدين.

مصر مصر للطيران سفير مصر التبادل التجاري الكونغو الديمقراطية كينشاسا

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