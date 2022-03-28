الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يشهد فعاليات الحفل الختامي لأنشطة رياض الأطفال

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل الختامي لأنشطة رياض الأطفال للعام الدراسي 2021/2022م، ونظمته مديرية التربية والتعليم بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بمدينة ناصر، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات المديرية، وعدد من طلاب وأولياء الأمور.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، ثم مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضات والأغاني الوطنية، والعروض المسرحية، قدمها طلاب رياض الأطفال بمختلف الإدارات التعليمية، والتي نالت تفاعل واستحسان الحاضرين.

وأشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه طلاب رياض الأطفال مؤكدا على أهمية تلك المرحلة في تنمية مهارات وقدرات الطفل، وإكسابه الخبرات التي يستطيع من خلالها تقوية وتشكيل شخصيته.

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