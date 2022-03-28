تجديد حبس سائق متهم بقتل صديقه بالجيزة

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة الاشتراك مع والده وقتل صديق الاول بعدما اعتقادًا أنه وراء سرقة سيارته لتوسطه في إعادتها، حيث استدرج المتهمين المجني عليه وتعديا عليه بالضرب حتى فارق الحياة وتركا جثته داخل السيارة ملك المجني عليه بمنطقة مساكن العبد بمحافظة القاهرة.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية يفيد بوىود بلاغًا من أهلية أحد الأشخاص سائق سيارة فان يعمل بموقف عشوائى بمنطقة المريوطية بدائرة القسم ووجود شبهة جنائية في اختفائه، وبتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وقد توصلت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه ووالد المتهم الرئيسي.