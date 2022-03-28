«ليس شراءً من متجر».. روسيا لن تقدم الغاز حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تقدم الغاز مجانًا حال رفضت أوروبا الدفع بالعملة الروسية "الروبل".

وقال بيسكوف، في إحاطة صحفية اليوم الإثنين: "إن طرق دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قيد الإعداد حاليًا، وروسيا بكل تأكيد لن تورد الغاز مجانًا، إن عملية التوريد معقدة للغاية، فهذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات في متجر حيث تشتري وتدفع عند الخروج، لذا يجري العمل على هذه الضوابط".

وعن رد فعل موسكو في حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف: "سنحل المشكلات حال ظهورها"، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع قيد النقاش بين الإدارات ذات الصلة وشركة "غازبروم" لتحديد سقف زمني معين.

وأعلنت وزارة المالية الروسية مؤخرًا، أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى "الروبل" سيسمح لقطاع الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.

وكان الرئيس الروسي قد وجه شركة الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز بالعملة الوطنية للدول "غير الصديقة"، أي الدول التي فرضت العقوبات على روسيا.