الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مديرة تمويل «EBRD»: مصر تواجه التغيرات المناخية بمشروعات الاقتصاد الأخضر

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أشادت مديرة التمويل ببنك الاستثمار الأوروبي «Flavia Planza» بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، مؤكدة أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال زيارة لها لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث التعاون مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ظهر اليوم.

وأكدت على رغبة البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات وبصفة خاصة بمجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومشروعات الربط، وتنظيم ورش عمل.

كما أكدت على استعداد البنك التام على تقديم كافة سبل الدعم من أجل مساندة مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

EBRD مديرة تمويل مصر التغيرات المناخية المشروعات التنموية الاقتصاد الأخضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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