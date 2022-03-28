إصابة سيدة وطفليها إثر حريق شقة سكنية بدار السلام

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام، فيما أسفر عن إصابة سيدة وطفليها، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص، تبيَّن إصابة سيدة وطفليها داخل الشقة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.