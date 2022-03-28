إصابة أم وطفليها إثر حريق شقة سكنية فى دار السلام

أصيبت أم وطفليها إثر حريق داخل شقة سكنية في منطقة دار السلام وانتقل رجال الحماية المدنية، إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، بعدما تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء الى موقع الحريق، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى القصر العينى لتلقى الرعاية الصحية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد.