انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

شهد سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع انخفاضا خلال فترة التعاملات الصباحية فى البنوك الحكومية والخاصة، حيث بلغ سعر الدولار 18,55 جنبه بانخفاض ثلاثة قروش عن أمس الأحد، وذلك في ظل الاتجاه إلى شراء شهادات الادخار من بنكى الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 18% ، بعد قرارات مجلس السياسات النقدية بشأن تعويم جديد للجنيه، لتحفيز معدلات الاستثمار.



سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري عند 18,26 جنيه بينما جاء للبيع عند 18,36 جنيها وهو معدل ثابت منذ تعاملات الجمعة.



سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه للشراء والبيع



كذلك، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الاهلي المصري وبلغ 18,28 جنيه بينما جاء سعر البيع 18,38 جنيه بانخفاض بلغ أربعة جنيهات عن آخر التعاملات.



سعر الدولار فى مصر اليوم بالبنوك الحكومية

كذلك، جاء سعر الدولار للشراء في بنك مصر 18,29 جنيه فيما بلغ سعر الدولار لللببع 18,39 جنيه بانخفاض ثلاثة جنيهات .

كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة 18,28 جنيه بينما بلغ سعر بيع الدولار 18,40 جنيه بعد اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة.



أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية مقابل الجنيه

فى السياق، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك التجاري الدولي 18,25 جنيه فيما بلغ سعر الدولار للبيع 18,35 جنيه بانخفاض عن الأمس.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

وجاء سعر الدولار للشراء في بنك الاستثمار العربى 18,32 جنيه بينما استقر سعر الدولار للبيع عند 18,44 جنيه مقابل الجنيه.

وأيضا بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي الإسلامي 18,34 جنيه بينما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للبيع 18,45 جنيه خلال التعاملات.

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك البركة مصر 18,32 جنيه بينما استقر سعر الدولار للبيع عند 18,42 جنيه.