الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر للشراء والبيع

شهد سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع انخفاضا خلال فترة التعاملات الصباحية فى البنوك الحكومية والخاصة، حيث بلغ سعر الدولار 18,55 جنبه بانخفاض ثلاثة قروش عن أمس الأحد، وذلك في ظل الاتجاه إلى شراء شهادات الادخار من بنكى الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 18% ، بعد قرارات مجلس السياسات النقدية بشأن تعويم جديد للجنيه، لتحفيز معدلات الاستثمار.


سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري عند 18,26 جنيه بينما جاء للبيع عند 18,36 جنيها وهو معدل ثابت منذ تعاملات الجمعة.


سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه للشراء والبيع

كذلك، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك الاهلي المصري وبلغ 18,28 جنيه بينما جاء سعر البيع 18,38 جنيه بانخفاض بلغ أربعة جنيهات عن آخر التعاملات.


سعر الدولار فى مصر اليوم بالبنوك الحكومية

كذلك، جاء سعر الدولار للشراء في بنك مصر 18,29 جنيه فيما بلغ سعر الدولار لللببع 18,39 جنيه بانخفاض ثلاثة جنيهات .

كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة 18,28 جنيه بينما بلغ سعر بيع الدولار 18,40 جنيه بعد اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة.


أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية مقابل الجنيه

فى السياق، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك التجاري الدولي 18,25 جنيه فيما بلغ سعر الدولار للبيع 18,35 جنيه بانخفاض عن الأمس.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

وجاء سعر الدولار للشراء في بنك الاستثمار العربى 18,32 جنيه بينما استقر سعر الدولار للبيع عند 18,44 جنيه مقابل الجنيه.

وأيضا بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي الإسلامي 18,34 جنيه بينما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للبيع 18,45 جنيه خلال التعاملات.

كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك البركة مصر 18,32 جنيه بينما استقر سعر الدولار للبيع عند 18,42 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار في مصر الدولار فى مصر اليوم سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين انخفاض سعر الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

سعر طن الحديد فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022

بعد إقرار البرلمان لعلاوة الموظفين والمعاشات.. إليك تفاصيل الزيادات

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 28-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»