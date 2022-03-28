الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا بعد جولة بايدن الأوروبية

كارين جان بيير
كارين جان بيير

قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوروبية.

 

وأضافت جان بيير في بيان: "بعد عودتي من الرحلة التي قام بها الرئيس إلى أوروبا، اجتزت اختبار PCR. وكانت النتيجة إيجابية".

 

ونوهت جان بيير بأنها شاهدت بايدن في اليوم السابق، لكنها حافظت على مسافة بينهما ولذلك تعتقد أنه لم يحصل أي تماس قريب.

 

وأضافت جان بيير أن سريان المرض لديها، لا يزال خفيفا.

 

ويشار إلى أنه قبل زيارة بايدن إلى بلجيكا وبولندا، اجتازت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اختبارا إيجابيا، ولم ترافق الرئيس الأمريكي في رحلته.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الاوروبية بايدن البيت الأبيض كورونا المتحدثة اوروبي أوروبية

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