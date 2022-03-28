الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسى أمريكى يؤكد أن بلاده ستحارب روسيا «حتى آخر أوكرانى»

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

صرح دبلوماسي أمريكي بأن الولايات المتحدة تخوض مع روسيا حربا غير معلنة في أوكرانيا للحفاظ على هيمنتها في العالم، مؤكدا أن واشنطن ستحارب روسيا "حتى آخر أوكراني".

وكتب الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد تشاس فريمان في مقال نشره على موقع The Gray Zone، أن تصرفات واشنطن لم تترك لموسكو أي خيار سوى استخدام القوة.

وأضاف: "يبدو لي أن كل ما تفعله الولايات المتحدة الآن يهدف إلى إطالة أمد الحرب".

وبرأي الدبلوماسي أنه في الو لايات المتحدة يعتقدون أن الوضع الحالي يصب في مصلحة الدولة، إذ أن الأزمة تعزز الموقف السلبي تجاه روسيا، وذلك مفيد للمجمع الصناعي العسكري الوطني، و تعزيز الناتو.

وخلص فريمان إلى أن الو لايات المتحدة سوف تقاتل روسيا "حتى آخر أو كراني".

روسيا روسي دبلوماسي أمريكي دبلوماسي أمريكي اوكراني

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