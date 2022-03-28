أوسكار 2022.. آريانا ديبوز تحصل على جائزة أفضل دور مساعد

فازت الممثلة أريانا ديبوز، اليوم الإثنين، بجائزة أوسكار أفضل ممثلة دور مساعد عن فيلم West Side Story.

وقالت أريانا فور تسلمها الجائزة: “إلى أي شخص تساءل عن هويتك أبدًا - أبدًا ، دائمًا - أو تجد نفسك تعيش في المساحات الرمادية ، أعدك بهذا: يوجد بالفعل مكان لـ نحلم”.

وتابعت" أريد أن أعيش في أمريكا لأنه، حتى في هذا العالم المرهق الذي نعيش فيه تتحقق الأحلام. "

فيما فاز فيلم ملكة لاعبة السلة عن قصة اللاعبة الراحلة لوسيا هاريس، مساء الأحد بجائزة الأوسكار عن الفيلم الوثائقي القصير.

يأتي ذلك بعد حوالي شهرين من وفاة هاريس ، التي سجلت أول سلة في تاريخ كرة السلة للسيدات في الألعاب الأولمبية وكانت أول امرأة يتم صياغتها رسميًا من قبل فريق الدوري الاميركي للمحترفين.

أخرج بن براودفوت الفيلم القصير ، الذي علم حتى بعض عشاق كرة السلة المتحمسين عن قصة الرائد.

وقالت براودفوت في حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس: "إذا كان هناك أي شخص يشك في وجود جمهور للرياضيات ويسأل عما إذا كانت قصصهن ذات قيمة أو مسلية أو مهمة ... فليكن الحل لجائزة الأوسكار".

فتحت الشقيقتين سيرينا وفينوس ويليامز، لاعبتان التنس الشهيرتان، حفل توزيع جوائز الأوسكار، بتقرير من مسقط رأسهما في كاليفورنيا، وقدمتهما المطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، وهما اللتان يدور حولهمها فيلمKING RECHARD.

حيث تم ترشيح فيلم "الملك ريتشارد" - قصة كيف ابتكر ريتشارد ويليامز والد أختين ويليامز خطة أدت إلى صعود بناته من كومبتون، كاليفورنيا، إلى قمة عالم التنس - لستة جوائز أكاديمية.

وضمن ترشيحات الأوسكار، تم ترشيح ويل سميث لأفضل ممثل عن دوره في تمثيل ريتشارد ويليامز، فيما قدمت بيونسيه أغنية "Be Alive" - ​​التي رشحت أيضًا لجائزة الأوسكار - من ملاعب التنس في كومبتون، وهو تكريم أكثر ملائمة للمكان الذي بدأت فيه الأختان ويليامز تكريمهن للنجومية.