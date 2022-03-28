الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

 واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا،  وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

 

ففي فرنسا، سجلت وزارة الصحة 110 آلاف و174 إصابة جديدة و41 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25 مليونًا و29 ألفًا و573 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 141 ألفًا و672 وفاة.

 

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 13 ألفًا و429 إصابة جديدة و52 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و930 ألفًا و321 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 27 ألفًا و268 وفاة.

 

وفي مقدونيا الشمالية، سجلت وزارة الصحة 188 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 305 آلاف و321 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9206 وفاة.

 

وفي كندا، سجلت وزارة الصحة 2215 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و441 ألفًا و488 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 37 ألفًا و424 وفاة.

 

وفي هونج كونج، سجلت وزارة الصحة 8037 إصابة جديدة و151 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 128 ألفًا و 507 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 7252 وفاة.

 

وفي تايلاند، سجلت وزارة الصحة 25 ألفًا و 821 إصابة جديدة و84 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 529 ألفًا و 85 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 24 ألفًا و 802 وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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