ألمانيا تحذر من التأثير السلبى لمقاطعة موارد الطاقة الروسية

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن بلاده ستقلل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية، لافتا إلى أن مقاطعة الموارد الروسية قد يكون لها تأثير سلبي على سوق العمل.

وقال شولتس عبر قناة ARD التلفزيونية: "سنبذل قصارى جهدنا لنصبح مستقلين بسرعة عن هذه الإمدادات" وحث على "اتخاذ قرار متوازن" بشأن مسألة الحظر.

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا لا تعتمد فقط على الموارد الروسية، بل أيضا على العديد من دول أوروبا الشرقية.

وأضاف أنه في حال حظر واردات الطاقة من روسيا، ستتعرض "العديد من الوظائف" للتهديد.

واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس على دول الاتحاد الأوروبي خطة لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي بنسبة 67% بحلول نهاية هذا العام.