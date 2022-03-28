الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على «يحيى حسين» بتهمة إذاعة أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد

يحيي حسين
يحيي حسين

تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارئ، برئاسة المستشار معتز أباظة، اليوم الإثنين، الحكم على المتهم «يحيى حسين»، في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد. 

 

واستمع رئيس المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا، والتي تلت أمر الإحالة وطالبت بمعاقبة المتهم بمواد القانون.

 

وأسندت النيابة للمتهم بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

محكمة جنح أمن دولة طوارئ يحيى حسين جنح مدينة نصر إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد

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