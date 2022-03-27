الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 سنوات لعامل وسيدتين فى التعدى على طفلة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى عاملة وعامل جراح وربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم بتعاطي المخدرات والتعدي علي طفلة بالضرب وتعرض حياتها للخطر.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد الزارع، والمستشار مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية رقم 32386 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بتعدي المتهمين على الطفلة نجلة المتهمين الأول والثاني للخطر وإصابتها بسبب تعاطيهم المواد المخدرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة الأولى "أ.ع.م" عاملة وزوجها المتهم الثاني "ال.م.إ" عامل جراج وصديقته المتهمة الأولي وهي المتهمة الثالثة و"ن.خ.أ" ربة منزل قيامهم بتعاطي المخدرات وخاصة مخدر الهيروين، وعقب وجود خلافات بين المتهمة الأولي وزوجها المتهم الثاني قامت الأم بمشاركة صديقتها المتهمة الثالثة بالتعدي على ابنته المجني عليها "س.ال.م" 4 سنوات بخرطوم واستخدام سلاح أبيض سكين، وتسخينها على النيران لحرق المجني عليها وقاموا بحلق شعرها وإصابتها في الوجة وأسفل العين وأماكن متفرقة أخرى.

تبين من التحقيقات واعترافات المتهمين أنهم يتعاطون مخدرات وخاصة مخدر الهيروين، وتم عمل لهما تحاليل طبية والتي أثبت أن العينات المأخوذة من المتهمين بها مخدرات وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية وإيداع الطفلة في إحدى دور الرعاية وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

ربة منزل تحقيق ضرب مدير النيابة الإسكندرية منزل متهمين

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