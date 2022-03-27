الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الواحات الصحراوي

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم سيارتي نقل بطريق الواحات الصحراوى، الأحد، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتسبب ذلك في ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق.

وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات المعينة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الواحات البحرية.

بالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بأخرى نصف نقل ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى للعلاج.

جارٍ رفع آثار الحادث والعمل على تسيير حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كثافات مرورية حادث تصادم رجال المرور طريق الواحات النيابة العامة الواحات البحرية تصادم سيارتين غرفة عمليات النجدة

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وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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