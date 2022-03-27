الإثنين 28 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انفجار ماسورة مياه رئيسية خلف قصر ثقافة منيا القمح

انفجار ماسورة مياه
انفجار ماسورة مياه بمنيا القمح

شهدت مدينة منيا القمح انفجار ماسورة مياه رئيسية، مساء الأحد، بشارع السيد مرعى، خلف قصر الثقافة بجوار كورنيش المدينة، وجار العمل على إصلاح العطل، وتحديد أسبابه.

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تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية انفجار بأحد مواسير خطوط المياه الرئيسية، وانتلقت الجهات المعنية بالأمر والمهندس محمد عبدالوهاب رئيس مجلس مدينة منيا القمح لمكان ماسورة المياه، وقامت بفرض كردون، واتخاذ كافة الإجراءات لإصلاح العطل وإعادة تسيير المياه في المواسير، عقب الانتهاء من إصلاح العطل.

محمد عبدالوهاب منيا القمح مديرية أمن الشرقية مجلس مدينة منيا القمح الجهات المعنية شرطة النجدة انفجار ماسورة مياه في منيا القمح

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