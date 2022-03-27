انفجار ماسورة مياه رئيسية خلف قصر ثقافة منيا القمح

شهدت مدينة منيا القمح انفجار ماسورة مياه رئيسية، مساء الأحد، بشارع السيد مرعى، خلف قصر الثقافة بجوار كورنيش المدينة، وجار العمل على إصلاح العطل، وتحديد أسبابه.

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تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية انفجار بأحد مواسير خطوط المياه الرئيسية، وانتلقت الجهات المعنية بالأمر والمهندس محمد عبدالوهاب رئيس مجلس مدينة منيا القمح لمكان ماسورة المياه، وقامت بفرض كردون، واتخاذ كافة الإجراءات لإصلاح العطل وإعادة تسيير المياه في المواسير، عقب الانتهاء من إصلاح العطل.