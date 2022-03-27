النيابة تطالب بسرعة التحريات حول مصرع عامل أثناء التنقيب عن آثار بمنشأة القناطر

طالبت النيابة العامة، بسرعة التحريات حول مصرع عامل خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل في إحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص خلال التنقيب عن الآثار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات التى أجراها العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أنه خلال تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل، انهارت حفرة على عامل، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن مالك المنزل استعان بالمجنى عليه وأشخاص آخرين للتنقيب عن الآثار، إلا أن انهيار الحفرة أدى إلى مصرع العامل، وعجزوا عن انتشال جثته.

وتمكن المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من ضبط مالك المنزل الذى شهد أعمال الحفر، بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين شاركوا فى التنقيب عن الآثار، كما تم ضبط أدوات تستخدم فى الحفر، وبمواجهة المتهمين أمام العميد عمرو البرعى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، ومصرع العامل نتيجة انهيار الحفرة عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.