الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلغاريا: روسيا لم تخطرنا رسميًا بتسديد قيمة الغاز بالروبل

بلغاريا
بلغاريا

أكد وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيقولوف، اليوم الأحد، أن بلاده لم تتلق أي إخطار رسمي من موسكو بتسديد قيمة الغاز الروسي الوارد إلى بلغاريا بالروبل.

وقال نيقولوف في حوار مع قناة بي تي في، "لم تتلق شركة بلغارغاز ولا بولغارتران غاز، ولا وزارة الطاقة ولا شركة الطاقة البلغارية القابضة أي إخطار بذلك"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأوضح الوزير البلغارى أن شركاء بلغاريا يبحثون عن حلول لدفع ثمن الغاز بالروبل، لكن هذا لا يعني أنه سيتم الدفع بالروبل.

وتابع نيقولوف، "من المنطقي تماما أننا نبحث عن خيارات لحل هذه المشكلة، لكن هذا لا يعني أن بلادنا ستدفع بالعملة الروسية مقابل الوقود الأزرق".

وحول ما سيحدث إذا قرر الاتحاد الأوروبي عدم قبول المدفوعات بالروبل، قال نيقولوف "بعد فرض عقوبات معينة واتخاذ قرار جماعي، من الطبيعي أن تمتثل بلغاريا له".

وأشار الوزير البلغارى إلى أن قضايا إمدادات الغاز المسال قيد البحث مع شركات من مصر وليبيا والولايات المتحدة، لكنه اعترف باستحالة إيجاد البديل في المستقبل المنظور.

والجمعة الماضية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز الأوروبية سيطبق على شركة «غازبرو».

وأوضح «بيسكوف» أن تعليمات الرئيس الروسي حول اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز الأوروبية لا تنطبق على شركة «نوفاتيك».

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن شركة الغاز الروسية "نوفاتيك" هي شركة خاصة، وقال: "هناك تعليمات إلى (غازبروم) من الرئيس الروسي بقبول المدفوعات بالروبل، في الواقع، خلال الأيام الأربعة المتبقية، سيتعين على (غازبروم) إجراء اتصالات وتطوير نظام شفاف ومفهوم، وكيف يمكن تنفيذه تقنيا ولوجستيا".

وقال الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر شركة جازبروم، عملاق الطاقة الروسي، بقبول مدفوعات صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل وإنه يجب عليها تحديد كيفية القيام بذلك في غضون الأيام الأربعة المقبلة.

وزير الطاقة البلغاري موسكو الغاز الروسي الروبل بلغاريا

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