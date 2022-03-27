الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تأهُل 3 فرق لتمثيل مصر في أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة بإيطاليا

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

نُظمت الجولة النهائية لأول أولمبياد مصري للمعلوماتية للأفرقة لطلاب المدارس في مدينة بورسعيد، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تأهل ثلاث فرق لتمثيل مصر في أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة لطلاب المدارس، الذي سيُنظَم في إيطاليا في منتصف مايو 2022.

شارك في النهائيات المحلية 31 فريقًا من أصل 50، تم تصفيتهم على مدار أربعة أشهر من خلال تصفيات دولية تجرى شهريًا منذ نوفمبر الماضي.

“الأولمبياد المصري للمعلوماتية” يعد أهم مسابقة في خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجي لجميع المشكلات بمختلف أنواعها لطلاب المدارس، حيث ساهمت المسابقة في اكتشاف العديد من الشباب المتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين حصل معظمهم على منح دراسية في الخارج، كما يعمل بعضهم حاليًا في كبرى شركات البرمجيات في العالم، مثل "فيسبوك" و"جوجل" و"مايكروسوفت" وغيرها.

وجدير بالذكر أن مصر انضمت رسميًا للدول الأعضاء في أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة لطلاب المدارس منذ عام 2001، وهو مسابقة كبرى لعلوم الحاسب، تستهدف طلاب المرحلة الثانوية، غير أن الطلاب يقومون بحل المسائل من خلال أفرقة مكونة من أربعة طلاب، مستخدمين جهازين حاسب آلي فقط لكل فريق. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على الاهتمام بالمعلوماتية والبرمجة ومهارات حل المشكلات، علاوة على تنمية روح العمل الجماعي التي تتبناها المسابقة لتبادل المعرفة والخبرة بين الشباب ذوي الاهتمامات والمؤهلات المتشابهة، حيث يشارك الطلاب من خلال أفرقة وليس بشكل فردي.

ن ظمت الجولة النهائية أول أولمبياد مصري للمعلوماتية مصر إيطاليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وسط إقبال كثير من المصريين لشرائها.. آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى 18%

مسلسلات رمضان 2022.. وفاء عامر تكشف كواليس شخصيتها فى «جزيرة غمام»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»