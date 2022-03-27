تأهُل 3 فرق لتمثيل مصر في أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة بإيطاليا

نُظمت الجولة النهائية لأول أولمبياد مصري للمعلوماتية للأفرقة لطلاب المدارس في مدينة بورسعيد، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تأهل ثلاث فرق لتمثيل مصر في أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة لطلاب المدارس، الذي سيُنظَم في إيطاليا في منتصف مايو 2022.

شارك في النهائيات المحلية 31 فريقًا من أصل 50، تم تصفيتهم على مدار أربعة أشهر من خلال تصفيات دولية تجرى شهريًا منذ نوفمبر الماضي.

“الأولمبياد المصري للمعلوماتية” يعد أهم مسابقة في خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجي لجميع المشكلات بمختلف أنواعها لطلاب المدارس، حيث ساهمت المسابقة في اكتشاف العديد من الشباب المتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين حصل معظمهم على منح دراسية في الخارج، كما يعمل بعضهم حاليًا في كبرى شركات البرمجيات في العالم، مثل "فيسبوك" و"جوجل" و"مايكروسوفت" وغيرها.

وجدير بالذكر أن مصر انضمت رسميًا للدول الأعضاء في أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة لطلاب المدارس منذ عام 2001، وهو مسابقة كبرى لعلوم الحاسب، تستهدف طلاب المرحلة الثانوية، غير أن الطلاب يقومون بحل المسائل من خلال أفرقة مكونة من أربعة طلاب، مستخدمين جهازين حاسب آلي فقط لكل فريق. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على الاهتمام بالمعلوماتية والبرمجة ومهارات حل المشكلات، علاوة على تنمية روح العمل الجماعي التي تتبناها المسابقة لتبادل المعرفة والخبرة بين الشباب ذوي الاهتمامات والمؤهلات المتشابهة، حيث يشارك الطلاب من خلال أفرقة وليس بشكل فردي.