تزامنا مع إطلاق حملة للتطعيم.. كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال

بدأت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي من المقرر أن تستمر حتى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية، وتزامنا مع ذلك توضح الدكتورة شيرين خميس أستاذ طب الأطفال بجامعة الفيوم، لـ"الدستور" أعراض وأسباب الإصابة بشلل الأطفال.

قالت شيرين خميس إن شلل الأطفال مرضا فيروسيا معديا يسبب إصابة عصبية تؤدي إلى ضيق التنفس والشلل وأحيانا الموت، لافتة إلى أنه رغم انخفاض معدلات الإصابة به عالميا إلى أنه ما زال يصيب الأطفال والبالغين خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.

ونصحت المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة عند السفر للدول التى ينتشر فيها فيروس شلل الأطفال، قائلة: “على البالغين الذين تلقوا التطعيم عليهم الحصول على جرعة أخرى معززة لتفادى العدوى”.

الأعراض

وأشارت إلى أن الإصابة تنشأ بسبب التهاب سنجابية النخاع غير المسبب للشلل لذا لا يعرف العديد أنهم مصابون بالفيروس وأعراضه تشبه البرد والأنفلونزا، موضحة أن من أعراض الإصابة به الحمى والتهاب الحلق والصداع والقئ والإرهاق وآلام بالظهر وآلام بالرقبة وآلام فى الساقين والذراعين.