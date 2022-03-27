محافظ السويس يفتتح الممشى الثقافي بحديقة الخالدين (فيديو)

افتتح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اليوم ممشى السويس الثقافي بسور حديقة الخالدين بشارع الجلاء بحي السويس.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد عبد الله، رئيس شركة النصر للبترول والدكتور سهير عثمان، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان استشاري المشروع.

حضر الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وجمال عبيد وسيد الكرماوي وعفاف زهران أعضاء مجلس النواب بالسويس.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح الممشى الثقافي الذي يحكي تاريخ وعظمة وكفاح السويس الباسلة من خلال ٧٧ جدارية جمالية، كل لوحة لها حكاية وتاريخ عبر العصور وحرب أكتوبر وملحمة انتصارات ٢٤كتوبر ١٩٧٣ وحفر وافتتاح قناة السويس وصولا إلى معركة التعمير والبناء والإنجازات التي شهدتها السويس خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

وأكد المحافظ أهمية قيام الكتاب والمؤرخين سرد تاريخ السويس الكبير العظيم عبر كل الأزمنة لما يحتويه من أحداث كثيرة.

استمع المحافظ إلى شرح من استشاري المشروع حول خطة العمل منذ البداية وحتى انتهاء المشروعات، مقدمًا الشكر لها وفريق العمل من الطلاب بكلية الفنون التطبيقية وعدد من المهندسين لما قدموه من جهد موفور وإخراج وتنفيذ علي مستوي عالي من الخدمة ليصبح ممشي السويس الثقافي متنفسا ثقافيا وترفيهيا جديدا لأهالي المدينة الباسلة.

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