الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مسرح

إنصاف رشدى.. تحايلت على الحكمدار من أجل «الكازينو»

إنصاف رشدى
إنصاف رشدى

الفنانة إنصاف رشدى هى شقيقة الفنانتين فاطمة رشدى ورتيبة رشدى، ولدت فى الإسكندرية فى ١٨ نوفمبر ١٩٠٧، فى أسرة فنية، لأب ميسور الحال صاحب مصنع حلوى، توفى مبكرًا، بعد أن غزت الحلوى الأوروبية مصر، فخسر أمواله واضطر لتصفية أعماله.

بدأت «إنصاف» حياتها الفنية عام ١٩٢١، ممثلة مع شقيقتها «فاطمة» فى كازينو «دى باريس»، وحينها اشتركت فى تمثيل مسرحية «السعد وعد» للشيخ محمد يونس القاضى، ثم اختفت لمدة ٥ سنوات، قبل أن تظهر مجددًا مع «رتيبة» ضمن فرقة على الكسار بمسرح الماجستيك عام ١٩٢٦. 

مع «الكسار» اشتركت فى تمثيل مسرحية «الكرنفال»، وبعد فترة قصيرة انضمت إلى فرقة أمين صدقى بمسرح سميراميس بشارع عمادالدين، طمعًا فى راتب أكبر، وشاركت بالتمثيل فى عدة مسرحيات منها «الكونت زقزوق» و«مملكة العجائب» ثم تركت الفرقة وقررت افتتاح صالة باسمها.

افتتحت صالتها الخاصة فى ديسمبر ١٩٢٧ بشارع عمادالدين، وحملت اسمها، وهى فى الأصل صالة الـ«بيجو بلاس»، الخاصة بمنيرة المهدية، وخصصت «إنصاف» هذه الصالة لتقديم الطرب والرقص والموسيقى.. وكانت تغنى بنفسها ضمن البروجرام اليومى. 

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وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

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