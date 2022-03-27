إحباط محاولات تهريب أسلحة وأقراص مخدرة وتليسكوبات عبر ميناء سفاجا

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من 10 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والتليسكوبات والأقراص المخدرة وكمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا، من ميناء ضبا السعودى تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ10 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات بتفتيشها تبين وجود 7 تليسكوب بندقية، وطائرة لاسلكية مزودة بكاميرا تصوير، و 6 خناجر و34 مطواه ، و 560 قرص سولبادين المخدر، و796 تانك شيشة إلكترونية و800 وصلة شاحن شيشة إلكترونية و 96 عبوة قطع غيار سيارات جديده، و76 من الأدوات الطبية المستعملة و215 شاحن آيفون جديد، و523 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و 85 ألفا و 364 جنيهًا.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركى وحررها محمد عبد النور وياسر عز العرب بإدارة الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.