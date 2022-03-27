النيابة تكثف تحقيقاتها فى مصرع إحدى السيدات بجلسة تخسيس

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع سيدة خلال إجراء جلسة تخسيس داخل مركز طبى للتجميل بالهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالضحية، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مالك مركز طبى للتجميل والتخسيس بالهرم، لاتهامه بالتسبب فى وفاة سيدة خلال إجراء جلسة تخسيس، كما تم ضبط اثنين من العاملات بالمركز وتبين أنه بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوفاة سيدة داخل مركز طبى بمنطقة الهرم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة كانت تتلقى جلسات للتخسيس، ولقيت مصرعها خلال الجلسة.

تم الاستعلام عن تراخيص المركز، والاستماع لأقوال عدد من العاملين به، والمدير المسؤول عنه، وتبين أنه بدون ترخيص، وتم القبض على اثنين من مديريه، واثنتين من العاملات بالمركز.

واستمع رجال المباحث لأقوال والد السيدة، واتهم مالك المركز بالتسبب فى وفاة ابنته وإعطائها أدوية تخسيس مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.