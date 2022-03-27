قبل شهر الصيام.. مشاكل صحية تصاب بها بسبب جهازك الهضمي

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان، حيث الصيام لأكثر من 14 ساعة، وموائد الإفطار التي تكتظ باللحوم والنشويات، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية للجهاز الهضمي.

يقول الخبراء إن غالبية جهازك المناعي يقع في أمعائك علاوة على ذلك، إذ يعيش عدد هائل من الميكروبات في أمعائك، فإن عدد الخلايا البكتيرية الموجودة في بطنك يفوق عدد الخلايا الأخرى في جسمك بمقدار 10 مرات، ومع ذلك ليست كل هذه الميكروبات في بطنك تتشكل بالتساوي- بعضها جيد والبعض الآخر سيئ، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

يُشار إلى البكتيريا النافعة في أمعائك باسم البروبيوتيك، وهي السبب الأساسي الذي يجعل تناول جميع أنواع الأطعمة المخمرة المليئة بالبكتيريا المفيدة، من خلال إمداد أمعائك باستمرار بهذه البكتيريا الجيدة.

أكد الأطباء أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل تعداد البكتيريا الجيدة أقل بكثير من تعداد البكتيريا السيئة، والتي تأتي مع نمط الحياة غير الصحي، والحياة المجهدة، والتعرض للسموم أو الملوثات البيئية، واستهلاك الكحول، وإساءة استخدام المضادات الحيوية.

مشاكل تصاب بها بسبب جهازك الهضمي:

ضعف المناعة:

مع عدم وجود ميكروبات جيدة في القناة الهضمية لحماية جسمك من مسببات الأمراض، فليس من المحتمل أن تعاني بشكل متكرر من الأمراض المختلفة التي تسببها البكتيريا.

مرض السكري:

استنادًا إلى الدراسات التي أجريت على الفئران المختبرية، فإن تكرار النظام البيئي لأمعاء الفئران المصابة بداء السكري في أمعاء الفئران غير المصابة بالسكري جعلها في النهاية مصابة بالسكري.

زيادة الوزن:

وجد العلماء أن فئران التجارب التي تحتوي على الكثير من البكتيريا السيئة في أمعائها كانت أثقل من الفئران التي تحتوي على كمية أقل من البكتيريا المذكورة في أمعائها.

مرض الجزر المعدي المريئي:

كشفت دراسات علمية عديدة عن ارتجاع المريء باختصار أن القناة الهضمية غير الصحية مرتبطة بهذه المشكلة المتعلقة بالمعدة والمريء.

الربو:

يمكن أن تكون بعض حالات الربو ناتجة عن فرط نمو أنواع معينة من البكتيريا السيئة في البطن. أيضًا، يمكن إلقاء اللوم على ارتجاع المريء.

حب الشباب:

يقول أطباء الأمراض الجلدية إن حب الشباب هو في الواقع حالة التهابية في الجلد، ويمكن أن يكون الالتهاب ناتجًا عن فرط نمو الميكروبات المسببة للأمراض في الأمعاء.

سرطان القولون:

وفقًا لدراسة أجريت على الفئران، فإن أولئك الذين يعانون من اختلال في الميكروبات في الأمعاء لديهم المزيد من الإشريكية القولونية في الأمعاء، وأغلب الفئران المصابة أصيبت بسرطان القولون.