في ذكرى وفاة «على أمين».. من ملاكم مشهور بإنجلترا لرئاسة «أخبار اليوم»

تحلّ ذكرى وفاة الراحل الكاتب الصحفي علي آمين، الذي اختلفت روايات حول تاريخ وفاته أرجحها أنَّه ولد في 21 فبراير عام 1914، وتوفيّ في 28 مارس لعام 1976.

بدأ الكاتب الصحفي الراحل علي أمين حياته الصحفية وهو يبلغ من العُمر ثمانية أعوام، بمجلّة "الحقوق" التي كانت تهتم بالأخبار المتعلقة بالبيت والأسرة، وبعد تخرجه من كلية الهندسة، عمل مديرًا ثلاثة من الوزراء، لم يدم هذا العمل طويلاً، حيث انتقل بعدها إلى لعبة الملاكمة، وأصبح ملاكمًا لفترة ليست بقصيرة، لتستقرّ أوضاعه بالانضمام إلى شقيقه وتوأمه مصطفى أمين، الذي قاما بإنشاء وتأسيس جريدة ومؤسسة "أخبار اليوم" سويّا.

مجلة الحقوق و"سنة ثالثة ثالث"

دخل على أمين على أعتابها الصحافة رسميًا وعمل بها في عام 1922، كان يبلغ من العمر ثمانية أعوام آنذاك، وقام هو وشقيقه مصطفى أمين بإصدار أول المجلات تحت عنوان: "الحقوق"، كانت تهتم بكل ما يتعلق بالبيت والأسرة، وكانت تُكتب بالقلم الرصاص، وفي عام 1924 أصدرا الثنائي المجلة الثانية تحت عنوان "سنة ثالثة ثالث"، وبعدها "عمارة البالي".

تأسيس "أخبار اليوم"

بعدما التحق على أمين بالجامعة الأمريكية، سافر بعدها إلى إنجلترا عام 1931 لدراسة الهندسة، وحصل هناك على البكالوريوس عام 1936، بعد ذلك انضم إلى فريق الملاكمة في إنجلترا، وأصبح لاعبًا مشهورًا هناك، وعاد بعد فترة إلى وطنه مصر وعيّن مهندسا باليومية في مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ثم شغل منصب مديرًا عامًا للمستخدمين والمعاشات، وتفرّغ بعدها لتأسيس مؤسسة "أخبار اليوم" هو وشقيقه عام 1944.

وبعد أن استقرّ في الصحافة وأصبح من أشهر الصحفيين والكُتَّاب في عصر جيله، قاما هو وشقيقه بشراء مجلة "آخر ساعة" من محمد التابعي، لتكون فرصة ثانية في إنشاء وتوسيع البراح الصحفي، كما أصدَرا مجلات أخرى منها: "آخر لحظة"، و"هي"، و"الجيل الجديد"، ثم تولى بعدها رئاسة تجرير "دار الهلال" تلتها مؤسسة "أخبار اليوم".

الأهرام

حيث أصدر الرئيس السادات قرارا بتعيين على أمين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" وشقيقه مصطفى أمين رئيسا لتحريرها، وبعد حرب أكتوبر عام 1973 أصدر السادات قرارا بتعيين على أمين رئيسا لتحرير "الأهرام".

وكان علي أمين هو أول من اقترح فكرة الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام، وكان ينوّه دائمًا في مقالاته، إلى أنَّ توفى في مثل هذا اليوم 28 مارس 1976، عن عمر ناهز 62 عامًا.