«تضامن النواب» توافق على اقتراح بقيادة سيارة ذوى الإعاقة للأقارب حتى الدرجة الثانية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على طلب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإرسال مذكرة للجهات المعنية وللمرور، بالتعديلات التى أقرتها اللجنة اليوم بالسماح للأقارب من الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوى الإعاقة وعدم تغريمهم، حيث اشتكى الكثير من أولياء الأمور لذوى الإعاقة من توقيفهم فى اللجان المرورية وتغريمهم.

وقد وافقت اللجنة على إرسال مذكرة بالتعديلات الجديدة على قانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 آلة للجهات المعنية.

وطالب «منصور» بإخبار الجهات المعنية، بسبب إيقاف سيارات ذوى الإعاقة وتغريمها، واللجنة استجابت للطلب وسيتم إرسال مذكرة للجهات المعنية بحيث إن كل من يحمل تصريح لقيادة سيارة ذوى الإعاقة لا يتم إيقافه، مشيرًا إلى أن بعض الجهات توقف والد المعاق إذا كان وحده.

كان النائب إيهاب منصور قد طالب بضرورة السماح بفتح درجة القرابة لقيادة سيارة ذوى الإعاقة إلى الدرجة الرابعة.

وناقشت لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، طلب النائب وأكدت أن الحكومة وجدت صعوبة في تنفيذ هذا الطلب فى الوقت الحالى، وطالبت بالاكتفاء بالدرجة الثانية.

على جانب آخر، كانت اللجنة وافقت على المادة المنظمة لحقوق المسنين التي تلتزم الدوله بحمايتها، في ضوء مناقشتها لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الإنسان.

وأقرت اللجنة البرلمانية التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإدارتهم المستقلة، تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وضمان المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وتوفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم لحياة كريمة.