الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير داخلية النمسا: تحديات الأزمة الأوكرانية كبيرة وستشغلنا على المدى الطويل

جيرهارد كارنر
جيرهارد كارنر

أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الأحد، أن تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية كبيرة وسوف تشغل بلاده على المدى الطويل وتتطلب مثابرة وتضامنًا للتغلب عليها.

وقال كارنر -في تصريح اليوم- إنه تم تسجيل 35 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى النمسا حتى الآن، وإن فترة التسجيل لا تستغرق أكثر من 10 دقائق، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل أبلى فيها رجال الشرطة بلاء حسنًا وتمت في أجواء من التعاطف والمهنية معًا، وسيتم تسليم بطاقات الهوية اعتبارًا من غدٍ الإثنين.

وذكر الوزير أن هناك 225 وحدة تسجيل متاحة الآن في جميع أنحاء النمسا وتشتمل وحدة التسجيل على قارئ آلي لجواز سفر يتكون من ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وجهاز كمبيوتر مزود ببرنامج خاص لمزيد من معالجة البيانات.

وأشار الوزير إلى أن حوالي 80% من النازحين من أوكرانيا يحملون بالفعل وثائق سفر معهم، موجهًا الشكر إلى جميع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني الذين يساعدون الدولة في خدمة اللاجئين من أوكرانيا.

فيينا الأزمة الأوكرانية النمسا أوكرانيا روسيا

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