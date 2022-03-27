ولى عهد البحرين يؤكد أهمية مواصلة آفاق التعاون الاستراتيجى مع بريطانيا

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة العمل على توطيد آفاق التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ودفع العلاقات الثنائية لمستويات أرحب بما يسهم في تلبية التطلعات المشتركة، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وما تتسم به من نماءٍ وتطور على كافة الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقائه، اللورد فيليب هاموند عضو مجلس اللوردات البريطاني، حيث أكد ولي عهد البحرين أن العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تطورًا وازدهارًا مستمرًا بفضل ما تحظى به من دعمٍ واهتمام من قبل قيادة البلدين، وتجسد متانة العلاقات وآفاقها المستقبلية، منوهًا بأهمية مواصلة تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يصب في صالح البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.