إحالة 14 مسئولًا بجمارك مطار القاهرة للجنايات

أحالت نيابة الأموال العامة العليا، 10 مسئولين من مأموري جمارك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة وصاحب شركة و4 مستخلصين جمارك، للجنايات لاتهامهم بتهريب بضائع أدوية ومكملات غذائية بـ 17 مليون جنيه.

وتبين أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة لجمرك الصادرات والواردات الجوية في قرية البضائع بمطار القاهرة، حصلوا لغيرهم علي ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا أحد المتهمين من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بـ 73 بوليصة شحن عبارة عن أدوية ومكملات غذائية إلي داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة والبالغ قيمتها 17 مليون جنيه، كما زوروا محررات عرفية لتحضير الرسائل الجمركية بتوقيعات مزورة نسبت إلي رئيس الحركة بقرية البضائع من أجل تمكين شركة المتهمين للاحتجاج بها لإخراج البضائع.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياتها أسفرت عن صحة الواقعة وأن المتهمين خططوا لتهريب الأدوية والمكملات الغذائية لداخل البلاد دون عرضها أو الكشف عنها بساحة المعاينة ودون سداد الرسوم الجمركية من خلال محررات مزورة مصطنعة.