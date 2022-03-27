وزير النقل يتابع التشغيل التجريبى للبوابات الإلكترونية بمحطة مصر

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محطة سكة حديد مصر برمسيس، وتابع سير عملية التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج بالمحطة، والاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات في محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وخلال جولته، التقى الوزير، عددًا من الركاب، ودار حوار حول التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة للركاب وتكثيف الأعمال في مشروعات الإشارات لإنهاء التهديات على الخطوط فى مواقع العمل، ووجه بزيادة أكشاك التذاكر في المحطات التي تتسم بكثافة ركاب عالية وزيادة اللوحات الإرشادية لتسهيل وصول الركاب لأماكن حجز تذاكر القطارات.

وأشار وزير النقل إلى أن خطة تحويل ورش كوم أبوراضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية تدخل ضمن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها، كما أن هذه المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وكان أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأحد، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ١١٠ دقائق

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.