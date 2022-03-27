اليوم الـ32 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ32 فيما تستمر القوات الروسية توجيه ضربات صاروخية وجوية لأهم المرافق العسكرية الأوكرانية، حيث اتهمت أوكرانيا موسكو بتدمير مستودعا للصواريخ قرب العاصمة كييف، وفي المقابل أعلن الجانب الأوكراني تدمير 19 آلية عسكرية روسية في إقليم دونباس، وبالتزامن، تستمر أوكرانيا في التنسيق لفتح ممرات إنسانية لخروج السكان.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية على المستوى الميداني وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي:

بلينكن: أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب فى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الحرب الروسية على أوكرانيا تتسبب في أزمة غذاء عالمية في وقت تتعافى فيه الاقتصادات الدولية من تداعيات أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة وقف الحرب على الفور.

وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية، إن دول منطقة الشرق الأوسط تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الخبز، مضيفًا أنه ستتم دراسة الخطوات التي يمكن أن تخفف من عبء هذا الأمر على شعوب المنطقة.

وأكد التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تدافع عن نفسها سواء بالأسلحة والطائرات المسيرة، مؤكدًا أنه سيتم تشديد العقوبات على روسيا بسبب هجومها غير المبرر لأوكرانيا

روسيا: لا نمتلك أي أسلحة كيميائية أو بيولوجية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو لا تمتلك أي أسلحة كيميائية أو بيولوجية.

ووصف ريابكوف - في تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - الاتهامات الأمريكية بشأن امتلاك روسية لأسلحة كيميائية بـ"التكهنات الخبيثة".

جاء ذلك ردا على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد في وقت سابق أن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيميائية "زائفة".

فيما كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أن المؤسسات الدولية منعت الخبراء الروس من الوصول إلى المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وجورجيا.

وقالت زاخاروفا: "لقد سعينا للوصول إلى هذه المختبرات من خلال المؤسسات القانونية الدولية، لكن ماذا قالوا لنا؟ لقد قالوا أشياء رائعة".

وأضافت: "قالوا لنا: زيارة المعامل؟ بالطبع بكل تأكيد، اجلسوا في منطقة الاستقبال، وهناك أشخاص رائعون سيلتقون بكم ويصبون لكم القهوة ويعرضون عليكم قوائم المحتويات (كاتالوجات).. ولكن لا يمكنكم دخول المختبرات لا أنتم ولا المراقبون المتخصصون"،وتابعت: "ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك تجارب جرت مخالفة للقانون".

وختمت قولها: "البنتاجون استخدم هذه المختبرات البيولوجية لأغراض عسكرية، لأنه لا ينفق سنتًا واحدًا على شيء لا يستهدف المصالح العسكرية".

موسكو تسقط صواريخ عالية الدقة دمرت مستودعا للصواريخ قرب كييف

قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو، اليوم الأحد، إن روسيا بدأت في تدمير مخازن الوقود والأغذية الأوكرانية، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى وضع هذه المخزونات في أماكن متفرقة في المستقبل القريب.

وقال دينيسينكو في حديث للتلفزيون المحلي إن روسيا تجلب قوات إلى الحدود الأوكرانية بالتناوب ويمكن أن تقوم بمحاولات جديدة للتقدم في اجتياحها لأوكرانيا.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة دمرت مستودعا للصواريخ قرب كييف، وأوضحت أن قواتها قصفت أهدافا عسكرية في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا بصواريخ كروز عالية الدقة.

وأضافت الوزارة أنها قصفت مستودع وقود تستخدمه القوات الأوكرانية قرب لفيف بصواريخ بعيدة المدى واستخدمت صواريخ كروز في ضرب منشأة بالمدينة تستخدم في إصلاح النظم المضادة للطائرات ومحطات رادارات ودبابات، وتابعت الوزارة في بيان "القوات المسلحة في روسيا الاتحادية تواصل أعمالها الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة".

وقالت إن روسيا استخدمت صواريخ بعيدة المدى منشورة في البحر في تدمير ترسانة تضم صواريخ إس-300 وأنظمة صواريخ بي.يو.كيه المضادة للطائرات كما دمرت عددا من الطائرات المسيرة.

«الدفاع الروسية»: إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار

كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وقال كوناشينكوف - بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الليلة الماضية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار، كما تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز (إس- 300)، فضلًا عن تدمير (بوك) في قرية (بليسيتسكوي) على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كييف بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى".

وأوضح أنه تم تدمير قاعدة وقود كبيرة بأسلحة عالية الدقة كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف، مشيرًا إلى أن القوات الروسية دمرت بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعًا في مدينة (لفيف) كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز (Tor) و(S-125)، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.

وأضاف كوناشينكوف "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 289 طائرة بدون طيار و1656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و169 قاذفة صواريخ متعددة و684 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، فضلًا عن تدمير 1503 من المركبات العسكرية الخاصة".

قصف روسي لمنشأة أبحاث نووية بخاركيف

من جانبها، ذكرت هيئة التفتيش النووية الأوكرانية أن روسيا قصفت من جديد منشأة للأبحاث النووية في خاركيف، مشيرة إلى أن القتال يجعل من المستحيل تقييم الأضرار.

وأضافت الهيئة أن المفاعل التجريبي في معهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا تعرض للقصف، السبت.

كانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق أن القصف الروسي دمر مبان في منشأة خاركيف، لكن لم يحدث تسرب إشعاعي.

وتستعمل منشأة المصدر النيوتروني المشيدة حديثا لإجراء بحوث وإنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية وصناعية.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن المواد النووية في المنشأة ليست خطيرة، وأن مخزون المواد المشعة منخفض للغاية، ما يقلل من مخاطر حدوث تسرب إشعاعي.

وتحاصر القوات الروسية خاركيف منذ بداية الاجتياح، وتعرضت مبانيها السكنية وبنيتها التحتية الحيوية لقصف متكرر.

الجيش الروسي يحاول تطويق القوات الأوكرانية في محيط إقليم دونباس

أكدت القوات الروسية سيطرتها على مدينة سلافوتيتش في شمال أوكرانيا ، فيما أكدت بريطانيا أن الجيش الروسي يحاول تطويق القوات الأوكرانية في محيط إقليم دونباس ، وفقا لسكاي نيوز عربية.

دمرت 19 آلية عسكرية روسية في إقليم دونباس

أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنها دمرت 19 آلية عسكرية روسية في إقليم دونباس.

وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان لها أن قواتها صدت 7 هجمات في منطقتي دونيتسك ولوجانسك بإقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، حيث دمّر جنود أوكرانيون 8 دبابات و8 وحدات مصفحة و 3 آليات.

وأضافت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة حربية و12 طائرة مسيّرة من مختلف الأنواع .

وأضافت: "وفقا للمعلومات المتاحة، في المنطقة المحتلة مؤقتا من جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، يصل ما متوسطه 50 إلى 100 فرد من الجرحى إلى المؤسسات الطبية في مدينة سيفاستوبول يوميا”.

وأكدت أوكرانيا إن الجيش الروسي خسر أكثر من 16 ألف جندي منذ بداية الحرب، لكن روسيا تؤكد أن عدد قتلاها بلغ 1351 جنديا فقط.

زيلينسكي يطلب من الغرب دبابات وطائرات إضافية

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن القوات الروسية من "التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، واصفًا النزاع في أوكرانيا بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا، خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو حيث التقى مسؤولين ولاجئين أوكرانيين.

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة"، مضيفًا في إشارة إلى نظيره الروسي "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

الحكومة الأوكرانية تعلن الاتفاق على فتح ممرين إنسانيين اليوم

كما أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، الاتفاق على فتح ممرين إنسانيين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وبدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.