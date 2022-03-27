الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عبدالعال» يتابع أعمال تطوير «القاهرة التاريخية»

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

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وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

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وأضاف محافظ القاهرة أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

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وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه هناك فريقًا استشاريًا متخصصًا في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

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وأكد محافظ القاهرة، أنه يتم تذليل كافة الصعوبات من أجل سرعة الانتهاء من المشروع باعتباره مشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة المنطقة إلى مشروع شمال الحرفيين الجاري تنفيذه بحي منشأة ناصر.

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