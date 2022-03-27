الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تثمّن إنجازات بنجلاديش الاقتصادية والإنمائية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

ثمّنت الولايات المتحدة الأمريكية إنجازات بنجلاديش الاقتصادية والإنمائية والتزامها بالحفاظ على العالم، بصفتها أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بمناسبة احتفال بنجلاديش بالذكرى الـ51 للاستقلال - "إن شراكة أمريكا وبنجلاديش الدفاعية والتنموية والتجارية والشعبية باتت أقوى من أي وقت مضى".. مضيفًا "سوف نبني على هذا الأساس في العقود المقبلة".

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتوسيع علاقتها مع بنجلاديش حتى تزدهر الدولتان معًا.. وتابع "لقد نشأ كلا البلدين بعد صراعات مكثفة من أجل الاستقلال، وكلانا يسعى للارتقاء إلى مبادئنا الديمقراطية التأسيسية". 

واشنطن بنجلاديش الولايات المتحدة

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بين الكرة والسياسة

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