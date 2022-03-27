«الزراعة» تتابع سير العمل وحالة المحاصيل بجنوب الدلتا وسوهاج والبحر الأحمر

قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بمتابعة سير العمل وحالة المحاصيل المزروعة، في منطقة جنوب الدلتا ومحافظتي سوهاج والبحر الأحمر.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن ذلك يأتي انطلاقاً من دور وزارة الزراعة فى تأمين الغذاء من خلال منظومة زراعية وتسويقية تفى بالاحتياجات الاستهلاكية للمواد الغذائية وفى ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على كل إنتاج زراعى من الآفات المختلفة.

وأشار رزق إلى أنه تم التنسيق مع مديرى المديريات فى محافظات مصر وتوجيه مديرى المكافحة فى نطاق كل محافظة بالمرور الدورى على الحاصلات الزراعية المختلفة خصوصاً محصول القمح للإطمئنان على الإنتاج والاطمئنان على تواجد المبيدات بالمحافظات وضرورة تدوير الكميات بين المراكز المختلفة طبقا للاحتياج.

وتفقد رزق خلال زيارته الى منطقة جنوب الدلتا حقول القمح بالمنطقة، كذلك زراعات الذرة المبكرة بالمراكز التابعة للمنطقة وتم التنبيه بسرعة العلاج بالمبيدات الموصى بها فى حال ظهور أية إصابات فى تلك المحاصيل للحفاظ على المحصول وانها خالية من اى اصابة او مظاهر الاصابة بأى حشرات، وذلك استكمالا لدور الإدارة المركزية لمكافحة الآفات واستعدادا لموسم زراعة الذرة الشامية.

وفى سياق متصل قام رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، بزيارة الى محافظة سوهاج للمرور على زراعات الذرة المبكرة فى مركز أخميم حيث تم زراعة ما يقرب من 350 فدان من مساحة قد تبلغ 1000 فدان.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمكافحة الاستعدادات لمكافحة الآفات التى تصيب محصول الذرة خصوصا دودة الحشد الخريفية والتأكد من تواجد المبيدات الموصى بها وشدد على ضرورة المرور اليومى والتعامل الفورى مع أى حالة ظهور لهذه الآفة.

كما تم المرور على محصول القمح خصوصا الزراعات المتأخرة، كما التقى عدد من المزارعين فى المركز واستفسر منهم عن المشكلات التى تواجههم فى المركز.

كما توجه إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة عمليات المسح والتى ستقوم بها قواعد الجراد المنتشرة على ساحل البحر الأحمر وحتى خط عرض 22 مع الحدود السودانية.