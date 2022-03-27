الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تتابع سير العمل وحالة المحاصيل بجنوب الدلتا وسوهاج والبحر الأحمر

متابعة المحاصيل
متابعة المحاصيل

قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بمتابعة سير العمل وحالة المحاصيل المزروعة، في منطقة جنوب الدلتا ومحافظتي سوهاج والبحر الأحمر.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، إن ذلك يأتي انطلاقاً من دور وزارة الزراعة فى تأمين الغذاء من خلال منظومة زراعية وتسويقية تفى بالاحتياجات الاستهلاكية للمواد الغذائية وفى ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على كل إنتاج زراعى من الآفات المختلفة.

وأشار رزق إلى أنه تم التنسيق مع مديرى المديريات فى محافظات مصر وتوجيه مديرى المكافحة فى نطاق كل محافظة بالمرور الدورى على الحاصلات الزراعية المختلفة خصوصاً محصول القمح للإطمئنان على الإنتاج والاطمئنان على تواجد المبيدات بالمحافظات وضرورة تدوير الكميات بين المراكز المختلفة طبقا للاحتياج.

وتفقد رزق خلال زيارته الى منطقة جنوب الدلتا حقول القمح بالمنطقة، كذلك زراعات الذرة المبكرة بالمراكز التابعة للمنطقة وتم التنبيه بسرعة العلاج بالمبيدات الموصى بها فى حال ظهور أية إصابات فى تلك المحاصيل للحفاظ على المحصول وانها خالية من اى اصابة او مظاهر الاصابة بأى حشرات، وذلك استكمالا لدور الإدارة المركزية لمكافحة الآفات واستعدادا لموسم زراعة الذرة الشامية.

وفى سياق متصل قام رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، بزيارة الى محافظة سوهاج للمرور على زراعات الذرة المبكرة فى مركز أخميم حيث تم زراعة ما يقرب من 350 فدان من مساحة قد تبلغ 1000 فدان.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمكافحة الاستعدادات لمكافحة الآفات التى تصيب محصول الذرة خصوصا دودة الحشد الخريفية والتأكد من تواجد المبيدات الموصى بها وشدد على ضرورة المرور اليومى والتعامل الفورى مع أى حالة ظهور لهذه الآفة.

كما تم المرور على محصول القمح خصوصا الزراعات المتأخرة، كما التقى عدد من  المزارعين فى المركز واستفسر منهم عن المشكلات التى تواجههم فى المركز.

كما توجه إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة عمليات المسح والتى ستقوم بها قواعد الجراد المنتشرة على ساحل البحر الأحمر وحتى خط عرض 22 مع الحدود السودانية.

الزراعة تتابع سير العمل وحالة المحاصيل بمنطقة جنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يطير اليوم إلى السنغال.. ورحلة المشجّع بـ23 ألف جنيه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27 -3-2022

طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء مشمسة وبرودة شديدة ليلاً

دراما رمضان ولقاء العقبة.. ما تناولته الصحف العربية عن مصر اليوم

سعر طن الحديد اليوم الأحد 27- 3- 2022 في الأسواق.. وسبب ارتفاعه

الليلة.. الأوبرا تحيى ذكرى وفاة العندليب الأسمر بحفل غنائى من أعماله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قمة النقب: إسرائيل تستضيف الولايات المتحدة وأربع دول عربية فى قمة تاريخية

القدس.. المستوطنون يستعدون لاستفزازات فى حى الشيخ جراح خلال رمضان

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط