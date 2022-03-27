مواعيد إجازات رمضان 2022.. 3 أعياد رسمية في شهر الصيام

يستقبل العالم الإسلامي خلال أيام قليلة شهر رمضان المبارك ويتابع المصريين مواعيد الإجازات الرسمية خلال الشهر الكريم خاصة العطلات الرسمية والأسبوعية للموظفين إجازات شهر رمضان 2022 "اصبح هذا العنوان من أكثر العناوين بحثا على موقع البحث “جوجل”.

أجازات شهر رمضان 2022

وتستعرض الدستور خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بإجازات شهر رمضان المبارك للعام الهجري ١٤٤٣ والعطلات الرسمية للعام الميلادي كاملة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن في تقرير رسمي منشور من جهة يتم ترحيل الإجازة الرسمية حتى نهاية الأسبوع ومن المقرر ان يتم الاطلاع خلال شهر رمضان ٢٠٢٢ الأيام المقبلة ومن المحتمل أن يصادف بداية شهر رمضان الكريم يوم السبت ٢ أبريل وهناك كما أن هناك ترجيحات أن أول الشهر يوم الأحد ٣ أبريل المقبل، ولذلك سيتم الإعلان الرسمي فور استطلاع هلال رمضان عن موعد إجازات شهر مضان ٢٠٢٢.

يشار إلى أن "دار الإفتاء" المصرية ستقوم بالإعلان عن بدء شهر رمضان الكريم من خلال "اللجنة الشرعية المنوطة بتحديد موعد استطلاع هلال الشهور الهجرية خاصة بشهر رمضان من خلال المراصد الموجودة في جميع الأماكن.

مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022

إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث تتزامن الإجازة هذا العام بيوم الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان 2022. إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم والذي توافق هذا العام يوم الإثنين 25 أبريل ويوافق 24 رمضان 2022. إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال المصريين والذي توافق هذه العام يوم الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان 2022.

تلك الاجازات السنوية بالاضافة الاجازات الرسمية الأسبوعية التي تم تأجيلها من منتصف الأسبوع نهاية الأسبوع على أن تبدأ يوم الخميس لتجمع تلك الإجازات الرسمية أيام الخميس والجمعة والسبت في القطاع الخاص والعام للمصريين.

يشار إلى أن هناك أربعة أيام اجازة اساسية خلال الشهر الكريم وهي يوم جمعة من كل اسبوع وتوافق يوم 8 أبريل 2022 الموافق 7 رمضان، يوم 15 أبريل 2022 الموافق 14 رمضان 1443، يوم 22 الموافق 21 رمضان، ويوم 29 أبريل 2022 الموافق 28 رمضان 1443، وبعد عرض هذا التقرير نرى أن العطلات في شهر رمضان لهذا العام تصل إلى أحد عشر يومًا.