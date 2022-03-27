الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد إجازات رمضان 2022.. 3 أعياد رسمية في شهر الصيام

رمضان
رمضان

يستقبل العالم الإسلامي خلال أيام قليلة شهر رمضان المبارك ويتابع المصريين مواعيد الإجازات الرسمية خلال  الشهر الكريم  خاصة العطلات الرسمية والأسبوعية للموظفين إجازات شهر رمضان 2022 "اصبح هذا العنوان من أكثر العناوين بحثا على موقع البحث “جوجل”.

أجازات شهر رمضان 2022

وتستعرض الدستور خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بإجازات شهر رمضان المبارك للعام الهجري ١٤٤٣ والعطلات الرسمية للعام الميلادي كاملة. 

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن في تقرير رسمي منشور من جهة  يتم ترحيل الإجازة الرسمية حتى نهاية الأسبوع  ومن المقرر ان يتم الاطلاع خلال شهر رمضان ٢٠٢٢ الأيام المقبلة ومن المحتمل أن يصادف بداية شهر رمضان الكريم يوم السبت ٢ أبريل وهناك كما أن هناك ترجيحات أن أول الشهر يوم الأحد  ٣ أبريل المقبل، ولذلك سيتم الإعلان الرسمي فور استطلاع هلال رمضان عن موعد إجازات شهر مضان ٢٠٢٢.

يشار إلى أن "دار الإفتاء"  المصرية ستقوم بالإعلان عن بدء شهر رمضان  الكريم من خلال "اللجنة الشرعية المنوطة بتحديد موعد  استطلاع هلال الشهور الهجرية خاصة بشهر رمضان من خلال المراصد الموجودة في جميع الأماكن.

txt

قبل قدومه بأيام.. تعرف على إجازات شهر رمضان 2022

txt

طالع بالتفاصيل أيام إجازات شهر رمضان 2022 الرسمية

txt

أجازات أبريل 2022.. ومواعيد العطلات الرسمية المتبقية

txt

إجازات شهر أبريل 2022 وتاريخ العطلات الأسبوعية

مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2022 

  1. إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث تتزامن الإجازة هذا العام بيوم الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان 2022.
  2. إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم والذي توافق هذا العام  يوم الإثنين 25 أبريل ويوافق  24 رمضان 2022.
  3. إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال  المصريين والذي توافق هذه العام يوم الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان  2022.
    تلك الاجازات السنوية بالاضافة الاجازات الرسمية الأسبوعية التي تم تأجيلها  من منتصف الأسبوع نهاية الأسبوع على أن تبدأ يوم الخميس لتجمع تلك الإجازات الرسمية أيام الخميس والجمعة والسبت في القطاع الخاص والعام  للمصريين.

يشار إلى أن هناك أربعة أيام اجازة اساسية خلال الشهر الكريم وهي يوم جمعة من كل اسبوع  وتوافق يوم 8 أبريل 2022  الموافق 7 رمضان، يوم 15 أبريل 2022  الموافق 14 رمضان 1443، يوم 22 الموافق 21 رمضان، ويوم 29 أبريل  2022 الموافق 28 رمضان 1443، وبعد عرض هذا التقرير نرى أن العطلات في شهر رمضان لهذا العام تصل إلى أحد عشر يومًا.

اجازات شهر رمضان 2022 العطلات الرسمية للعام الميلادي كاملة إجازات شهر رمضان الاجازات الرسمية في رمضان 2022 رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يطير اليوم إلى السنغال.. ورحلة المشجّع بـ23 ألف جنيه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27 -3-2022

طقس 72 ساعة مقبلة.. أجواء مشمسة وبرودة شديدة ليلاً

دراما رمضان ولقاء العقبة.. ما تناولته الصحف العربية عن مصر اليوم

سعر طن الحديد اليوم الأحد 27- 3- 2022 في الأسواق.. وسبب ارتفاعه

الليلة.. الأوبرا تحيى ذكرى وفاة العندليب الأسمر بحفل غنائى من أعماله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قمة النقب: إسرائيل تستضيف الولايات المتحدة وأربع دول عربية فى قمة تاريخية

القدس.. المستوطنون يستعدون لاستفزازات فى حى الشيخ جراح خلال رمضان

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط