الرئيس الأوكراني يجدد طلبه للناتو بتزويد بلاده بالدبابات والطائرات

جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مطالبة بحاجة بلاده إلى 1% على الأقل من الطائرات والدبابات التي يغطيها الغبار في دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، متهما الشركاء بالتردد في تزويد كييف بالأسلحة.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم"، إن "هذا الأمر يمتلكه شركاؤنا، ببساطة نحن بحاجة إلى 1% فقط من جميع طائرات الناتو و1% من جميع دبابات الناتو، نحن لا نطلب المزيد"، مشيرا إلى أن الحاجة إلى تزويد كييف بالسلاح ليس مطلبا أوكرانيا ولكن أيضا مطلب الأغلبية المطلقة لسكان أوروبا".

وأكد أن" أمن أوكرانيا يعادل أمن أوروبا بأسرها".