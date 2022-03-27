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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 27-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

سعر الدولار فى مصر,. شهد سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 27-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع، ارتفاعًا ملحوظًا في بداية فترة التعاملات اليوم الأحد أول أيام العمل الرسمية في البنوك الحكومية والاستثمارية، حيث بلغ 18.56 جنيه، وذلك بارتفاع عن معاملات أمس السبت بقيمة 23 قرشا، في ظل ارتفاع معدلات الشراء بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه، وأيضًا لتخليص أذون استيراد السلع من الخارج.


سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 27-3-2022

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري عند مستوى 18.26 جنيه، بينما بلغ سعر البيع للدولار 18.36 جنيه، وهو نفس معدل نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.


سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية

كذلك أوضحت شاشات التداول عن أن سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الحكومية ومنها البنك الاهلي وبنك مصر، جاء للشراء 18.33 جنيه بينما جاء سعر البيع عند 18.42 جنيه.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء


كما جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة عند مستوى 18.32 جنيه، فيما بلغ سعر الدولار للبيع 18.42 جنيه في بداية تعاملات اليوم.


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
 

فى ذات السياق، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي الإسلامي سعر تداول 18.32 جنيه، بينما بلغ سعر 18.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الاستثمارية

كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى عدد من البنوك الاستثمارية منها بنك الإسكندرية وبلغ 18.26 جنيه، بينما بلغ 18.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك فيصل الإسلامي 18.25 جنيه، فيما بلغ 18.35 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في التجارى الدولي


وأيضا بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى فى البنك التجارى الدولى cib عند مستوى 18.25 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 18.35 جنيه خلال التعاملات الصباحية.

وفى النهاية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند 18.25 جنيه، بينما بلغ 18.35 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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