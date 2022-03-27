الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على شبكة لتهريب الرجال الأوكرانيين فى سن التجنيد

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن حرس الحدود في مولدوفا إغلاق عدة قنوات لتهريب الرجال في سن التجنيد من أوكرانيا، حيث تمنع قوات كييف جميع الرجال حتى سن الـ60 عاما من المغادرة.

 

وقالت إدارة حرس الحدود بعد إلقاء القبض على مشتبه بهم في عملية تهريب: "المشتبه بهم نظموا للرجال ممرا لعبور الحدود المولدوفية الأوكرانية متجاوزين نقاط التفتيش".

 

و تابعت: "من بين المعتقلين مواطنون من أوكرانيا ومولدوفا، والأشخاص الذين قدموا إلى مولدوفا بهذه الطريقة قاموا بتشريع إقامتهم في الجمهورية".

 

و شاركت أجهزة المعلومات والأمن في مولدوفا في تحديد هذه القنوات. حيث أكدت أن موظفين حكوميين في مولدوفا يشاركون أيضا في تهريب الأشخاص، ويطلبون من 3500 دولار إلى 10000 دولار من أجل السماح للرجل بعبور الحدود.

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