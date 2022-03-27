الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السفير البلجيكى يزور مسار العائلة المقدسة بدير العذراء فى المنيا

السفير البلجيكي في
السفير البلجيكي في زيارة لدير جبل الطير بسمالوط

زار السفير البلجيكي، فرانسو كورنيه، منطقة دير السيدة العذراء بقرية جبل الطير التابعة لمركز سما لوط شمال محافظة المنيا، والتي أدرجها بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة.

وقال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، في تصريحات له، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، موضحًا أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة.

275090464_3842385722566919_2072794340004636459_n

وتستقبل المنطقة الأثرية بجبل الطير، نحو ثلاثة ملايين كل عام من المسلمين والأقباط، إحياءً لذكرى مرور العائلة المقدسة، والتي تأتي خلال شهر مايو من كل عام. 

وتضم المنطقة كنيسة السيدة العذراء، ونحتت في الصخر، وأُنشأت على يد الملكة هيلانه والدة الإمبراطور قسطنطين عام ٣٢٨م، والكنيسة لها مدخل يقع جهة الغرب يعلوه أحجار منحوتة مختلفة الأحجام، وتتكون من صحن من ثلاثة أجنحة وخورس يتقدم الهيكل وعلى جانبيه حجرتان.

ويتضمن الصحن المعمودية الأثرية المنفذة داخل أحد الأعمدة الحجرية الكبيرة، كما يتوسط صحن الكنيسة حوض اللقان، وفي الناحية الجنوبية الشرقية نجد المغارة أو الكهف الذي مكثت فيه العائلة المقدسة لمدة ثلاثة أيام. 

277406762_467176078429294_1086459329493123025_n

ويطلق البعض على المنطقة الأثرية، عدة ألقاب منها اسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل، كما يطلق عليه اسم جبل الطير بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله، وكذلك جبل الكف لمنع المسيح سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن، ويتم عرضها داخل المتحف البريطاني.

يذكر أن منطقة دير الجبل يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية والأخيرة لأعمال تطويرها، حيث كانت وزارة الآثار والسياحة قد أدرجتها ضمن أعمال التطوير بعد أن أدرج الفاتيكان منطقة دير جبل الطير ضمن رحلة الحج العالمية، وشملت أعمال التطوير الكنيسة والطرق المؤدية للدير، كما يحتفل المصريون كل عام بمولد العذراء والذي يحضره مئات الآلاف من المسلمين والمسيحيين من داخل مصر ومن مختلف دول العالم. 

277113021_680572873068162_153950561481319680_n
المنيا السفير البلجيكي منطقة دير العذراء مسار العائلة المقدسة ثروت الأزهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر ريو كيو فى اليابان

نجل عبدالرحمن أبوزهرة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده (خاص)

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

البيت الأبيض: بايدن لم يكن يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام الروسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان