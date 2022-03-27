العراق يعلن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قوات الأمن

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، إحباط مخططات إرهابية لاستهداف القوات الأمنية، نفذت وفقًا لمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان الاستخبارات، بأنه "بعمليات نوعية استباقية تم خلالها إحباط مخططات إرهابية لاستهداف قواتنا الأمنية، والكشف والوصول إلى منزل مفخخ بعبوات ناسفة كبيرة بقضاء تلعفر لاستهداف قواتنا الأمنية، بلغت 8 عبوات على شكل جلكانات سعة 25 لترا معبأة بمادة السيفور، وعبوة أخرى محلية الصنع".

وأشار البيان إلى أن "الاستخبارية وبإسناد القوات البرية تمَكنت من إجهاض عملية إنشاء وكر لداعش الإرهابي في ناحية الحضر غربي نينوى، والوصول إليه وضبط بداخله (دراجة نارية، ورشاشة أحادية عيار 14،5 ملم، و500 إطلاقة للرشاشة الأحادية، وبندقية AK47 ، و3 عبوات على شكل جلكانات سعة 25 لترا معبأة بمادة السيفور، و6 رمانات قاذفة ضد الدروع والأشخاص، و6 قنابر هاون عيار 60 و82 ملم، في قرية سعدية محمد التابعة لناحية الحضر غربي نينوى".

وأضافت أن" العملية ما زالت مستمرة للقبض على العناصر الإرهابية التي حاولت إنشاء الوكر"، من جانبه تكفل الجهد الهندسي للفرقة برفع وتفجير المواد المضبوطة تحت السيطرة".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن القبض على 7 متهمين بالقتل والإرهاب في ثلاث محافظات.

وقالت الخلية في بيان، حسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، إنه "بعمليات نوعية واستباقية استهدفت العصابات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ الاستخبارات العسكرية في الفرق الأولى والعاشرة والرابعة عشرة، وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات - أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في خانقين بمحافظة ديالى من قبل الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (406)".

وأضافت أن "المفارز الاستخبارية، وبإسناد من كتيبة الاستطلاع في الفرقة العاشرة، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في سيطرة التحدي أثناء محاولتهما دخول قضاء الفلوجة بالأنبار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق إحكام المادة 4 إرهاب".