الصحة: لم يثبت علميا وجود علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وشدة فيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، إن: "عدد متلقي الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا وصل إلى أكثر من 32 مليون شخص، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل 52% من الفئات المستهدفة، وهذا يعد عاملا كبيرا في تخفيض شدة الإصابات ومعدلات الوفيات.



وأشار عبد الغفار - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" - إلى أنه لم يثبت خلال العامين الماضيين، أن هناك علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة، وبين شدة الفيروس، مبينا أن ما تم إثباته علميا أن المناعة هي التي لها علاقة بشدة الفيروس، والتي يتم رفعها من خلال اللقاح.



ونوه إلى أن معدلات التلقيح تسير حتى الآن بشكل جيد، مناشدا في الوقت نفسه المواطنين بضرورة تلقي اللقاح، والحصول على الجرعات الكاملة.



وتطرق إلى أنه تم تطعيم أكثر من مليون و800 ألف مواطن من خلال حملة "طرق الأبواب"، التي بدأت في 7 محافظات.



وأوضح أن الإجراءات الاحترازية لم تعد مرتبطة بفيروس كورونا، ولكن مرتبطة بالصحة العامة للشخص نفسه، مطالبا بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح وهذه ممارسة عادية غير مرتبطة بالوباء أو غيره.



وناشد المواطنين قبل بداية شهر رمضان، بالتباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.