الأحد 27 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1418 طن أغذية قبل بيعها بأزيد من أسعارها الرسمية بالمحافظات

أغذية
أغذية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خلال حملاتها الرقابية بالمحافظات، في ضبط (248) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 1415 طن "دقيق – أرز – لحوم – زيت طعام – سكر – مكرونة – أعلاف" – 67253 عبوة سلع غذائية - 1200 لتر زيت طعام –14500 قطعة حلوى – 2240 رغيفًا).

تم ضبط 9 قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد البناء بمضبوطات بلغت أكثر من (369 طن "حديد تسليح"، 314 طن "أسمنت").

تم تحرير المحاضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الرقابية لضبط كافة المتلاعبين بالأسعار، ومحاولات حجبها لبيعها في السوق السوداء.

وزارة الداخلية الإجراءات القانونية السوق السوداء المحافظات اتخاذ الإجراءات اجهزة الأمن بوزارة الداخلية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

«تأمين الغذاء».. مجمعات «حياة كريمة» الزراعية: توعية وإرشاد وخدمات

نجل عبدالرحمن أبوزهرة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده (خاص)

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

6 مصابين في حريق عقار بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فى ذكرى يوم الأرض إنقذوا أهالى الشيخ جراح

مؤمن المحمدي

الأهداف المئوية لـ الأهلي في الدوري (1)

عبدالمقصود عبدالكريم

خمسة نصوص قصيرة

د.أحمد الخميسى

الحرب بين تجارة السلاح والمبادئ

ماجد حبته

بايدن على الحدود.. تقريبًا!

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته للشرق الأوسط

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان