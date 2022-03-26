ضبط 1418 طن أغذية قبل بيعها بأزيد من أسعارها الرسمية بالمحافظات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خلال حملاتها الرقابية بالمحافظات، في ضبط (248) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 1415 طن "دقيق – أرز – لحوم – زيت طعام – سكر – مكرونة – أعلاف" – 67253 عبوة سلع غذائية - 1200 لتر زيت طعام –14500 قطعة حلوى – 2240 رغيفًا).

تم ضبط 9 قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد البناء بمضبوطات بلغت أكثر من (369 طن "حديد تسليح"، 314 طن "أسمنت").

تم تحرير المحاضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الرقابية لضبط كافة المتلاعبين بالأسعار، ومحاولات حجبها لبيعها في السوق السوداء.