الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال أسبوع: ضبط 81 ألف قضية بـ2 مليار و585 مليون جنيه

الشرطة
الشرطة

نجحت جهود رجال قطاع الأمن الاقتصادي في ضبط أكثر من 81 ألف قضية في مجالات الضرائب والأموال العامة وسرقة التيار الكهرباء، حيث نجحت في رصد وإعادة أموال خاصة للدولة تقدر بمليارين و585 مليون جنيه خلال حملات القطاع على مدار الأسبوع

في قضايا التيار الكهربائى 

ونجح رجال شرطة الكهرباء، في ضبط (83426) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61,944,106) مليون جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى

وتمكن ضباط مباحث التهرب الضريبي من ضبط (2056) قضية فى مجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك- حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,376,227,555) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (2,372,866) مليون جنيه.

فى مجال قضايا الأموال العامة 

نجحت جهود رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 155 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – الرشوة واستغلال النفوذ - غسل أموال – كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (147,363,372 مليون جنيه).

مصلحة الضرائب التهرب الضريبي الاموال العامة كسب غير مشروع سرقة التيار الكهربائي مليون جنيه قطاع الأمن الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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