السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي يشن ضربات جوية ضد معسكرات مليشيا الحوثي في صنعاء

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء السبت، بدء تنفيذ ضربات جوية لمعسكرات ومعاقل مليشيات الحوثي في صنعاء.

وحذر التحالف المدنيين من الوجود أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة، كما طالبهم بالابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين بحي حدة في صنعاء. 

وأكد التحالف العربي أن المليشيات الحوثية تتخذ حي "حدة" في صنعاء مخازن للأسلحة وتستخدم المدنيين دروعا بشرية.

هذا، وأعلن التحالف في وقت سابق، انتهاء المهلة التي منحها التحالف لمليشيات الحوثي لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، بدء شن ضربات جوية على معاقل الحوثيين في مدينة الحديدة اليمنية.

كما أعلن التحالف عن انتهاء المهلة المحددة لميليشيات الحوثي لإخراج الأسلحة من مطار صنعاء ومينائي الصليف والحديدة.

وطالب التحالف، من المدنيين الابتعاد عن محيط ميناء الصليف، لافتا إلى أن مليشيات الحوثي أسقطت الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقتل 3 خبراء متخصصين من الحوثيين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

وكشف التحالف، في بيانه، عن إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، حيث تم تدمير 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز.

كما أعلن التحالف، عن استهداف مسيرات مفخخة قيد التجهيز بمينائي الحديدة والصليف.

وأوضح أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية.

وفي وقت سابق، طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، المدنيين بالابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين بحي حدة في صنعاء.

وشدد التحالف- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت، على أن ميليشيات الحوثي تتخذ حي حدة في صنعاء مخازن للأسلحة والمدنيين دروعًا بشرية.

التحالف العربي اليمن السعودية مليشيات الحوثي صنعاء

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وائل لطفي

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