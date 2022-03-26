تقرير الطب الشرعي في اتهام عاطلين بقتل سائق توك توك بالمرج

تواصل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام عاطلين بقتل سائق لسرقة توك توك ملكه بمنطقة المرج، وفي هذا التقرير نستعرض تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الوارد بمذكرة النيابة العامة أن إصابات المجني عليه طعنية حديثة حدثت من الطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل السكين المرسل من النيابة العامة.

أضاف التقرير أن بعض إصابات المجني عليه إصابات قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل السكين المرسل من النيابة العامة ، مع الأخذ في الاعتبار بأن إصابات الطرفين العلويين تعتبر من الإصابات الاتقائية.

وأوضح التقرير أن إصابة المتوفي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بالأقوال في الواقعة.

أشار إلى أن الوفاة تعزي إلى الإصابات الطعنية بالصدر والظهر وما نتج من قطع حاد بنسيج عضلة القلب والرئتين والكبد والطحال ونزيف دموي اصابى ادي الي الوفاة.

التحريات

جاء بأقوال مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المرج -أن تحرياته توصلت إلي قيام المتهمين بارتكاب المتهم الأول عقد العزم على سرقة أحد المارة وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" .

أضاف أنه تقابل مع المجني عليه حال قيامه بإصلاح دراجته النارية وطلب منه مساعدته فاستجاب المتهم الأول لطلبه وعقب ذلك طلب المجني عليه من المتهم الأول الدخول إلى منزله لقضاء حاجته فقبل المتهم وأثناء خروج المجني عليه من منزل المتهم الأول، أشهر المتهم الأول بوجهه السلاح الأبيض محاولًا سرقته إلا أن المجني عليه قاومه فقام المتهم الأول بتسديد عدة طعنات له قاصدًا قتله لتسهيل سرقته ثم قام بسحبه وإدخاله داخل المنزل وعقب ذلك خرجا لإيهام الشاهد الأول بروايتهما وعرض المتهم الأول الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه للبيع لأحد الأشخاص يدعي "أبو كرم" إلا أنه طلب مقابلة مالك الدراجة ففشلت تلك المفاوضات ثم دلف إلى المنزل ثم قام بطلب المساعدة من المتهم الثاني وقاما بلف جثمان المجني عليه ببطانية ووضعه داخل الدراجة النارية وقاما بإلقائه بمكان العثور عليه بقصد إخفائه.

وأوضح انه وعقب ذلك لاذ المتهم الثاني بالفرار مستقلا الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه وقام بإخفائها بأحد الجراجات حتي تمكن من ضبطها.

أشار إلى انه بمناقشتهما أقر له بإرتكاب الواقعة وقام المتهم الثاني بارشاده عن مكان تواجد الدراجة النارية والتي عثر بداخلها على السلاح المستخدم في الجريمة وأرشد المتهم الاول عن مكان الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه.