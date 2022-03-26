«الهجمة المرتدة فرصتنا».. مثقفون يكشفون لـ«الدستور» توقعات مباراة العودة أمام السنغال

تفاعل عدد كبير من المثقفين مع فوز المنتخب الوطني على نظيره السنغالي ، أمس الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

«الدستور» يرصد في السطور التالية ردود أفعال المثقفون على مباراة العودة المقرر إقامتها في داكار، وفرص التأهل إلى كأس العالم المقبل..

عبد الرحيم كمال: “هنكسب”

السيناريست عبد الرحيم كمال فال:" هنكسب يا رب.. هي أمنيات مش توقعات"، وأضاف: “أتمنى نجيب جون هناك ويكون سبب في الصعود، ويارب، خلي المصريين يفرحوا”.

شوكت المصري: “مش مقتنع بـ كيروش”

الدكتور شوكت المصري قال:"المهم النتيجة، استطعنا الفوز ولم اتوقعه من الأساس مع فريق بحجم السنغال، والحقيقة أنني لا أقتنع بـ كيروش كمدرب، وإن كان على وصولنا لنهائي كأس أمم إفريقيا فقد وصلنا إليها بضربات الترجيح، والحقيقي أنه ليس لديه القدرة على التهديف، والحظ خدمنا بشكل كبير ولكن نتيجة السنغال في داكار غير مضمونة، ولكني أتمنى الفوز أو التعادل".

وأضاف:"كيروش لعب بشكل سئ، وأرى أن الأندية في مصر مثل الأهلي والزمالك لديهم مدربين أفضل من كيروش، وهذا هو الفرق بين العام والخاص في مصر".

محمد نجيب: “الهجمة المرتدة فرصتنا الوحيدة أمام السنغال”

ومن جانبه يرى الدكتور والروائي محمد نجيب ويفي، إن “بعض الوسائل تبررها الغايات، هناك مباريات تٌكسب ولا تٌلعب، بمعنى ان ايطاليا مثلا منتخب يلعب بشكل جيد وبطلا لنسخ من كأس العالم، لكنه خرج على يد منتخب مقدونيا، وإن نظرنا للفرق التي تأهلت سنجد السنغال أقوى منها وأكثر ديناميكية ويحتوي على عناصر تلعب في كبريات الاندية وهم منتخب عالم، ويقارنون بمنتخب فرنسا، وذلك نتيجة للاعبين في كل الدوريات الكبرى، وكلهم نجوم بارزين في فرقهم”.

وأكمل ويفي: "عادي جدا نعترف ان مستوى منتخب السنغال أعلى منك على المستوى الفردي ولكن كرة القدم لا تعتمد على هذا وهناك عوامل أخرى تتدخل وتؤثر في نتيجة المباراة كقوام الفرق والتناغم والتفاهم".

وواصل:" اللاعب المصري في الملعب نجد فيه الكثير من الحماس والفدائية فحمدي فتحي مثلا وضع رأسه في قدم لاعب السنغال ومحمد عبد المنعم لعب وكان مصابا، وبحكم عملي كطبيب أدركت منذ اللحظة الاولى أن أنفه قد كسر، ياسر ابراهيم يلعب مباراته الدولية الاولى وكان نجما، وعمر جابر ادى مباراة عظيمة وهكذا، هناك دوافع تتدخل وعلى مستوى التكتيلك فكيروش مدرب وليس تلميذ.

وأكد:" كيروش لديه خبرة تدريبية كبيرة، ودرب اربع فرق في كاس العالم، لم يكن خافيا عليه ان منتخب مصر ليس بقوة السنغال ولكنه لعب بتكتيك، ولو هاجمنا لفتحنا خطوطنا الخلفية وتلقينا عددا من الاهداف.

وواصل:" مباراة العودة سيلعب فيها المنتخب السنغالي بتحفظ وبشكل هجومي، وفرصتنا الوحيدة أن نعتمد على الهجمة المرتدة، واعتقد انها ستكون خطة كيروش أي أنه سيلعب بشكل دفاعي منظم وسيتعمد على خطة 4 4 2 وسيمنح مهام دفاعية للاعبيه.

وتابع:" الاشكالية التي تقلقني كمتابع هو اصابة محمد عبد المنعم وانذار الونش الذي تسبب في ايقافه، حكم المباراة لم يكن موفقا وكان من المفترض ان يطرد ميندي، وهناك كيل بمكيالين واي وقوع للاعب سنغالي فاول، والحقيقة أن الحكم كان متسرعا لاخراج الكارت الاصفر للونش".

وأكد:" هناك عنصر مقلق هو عدم تواجد مساكين اساسيين، والمشكلة ان المدافع الآخر الذي سيلعب معه، سمعنا عن استدعاء رامي ربيعة ولكن ربيعة كمدافع لديه مشاكل في التمركز والتغطية وتقنيات مركزه تسببت في كثير من الاهداف التي دخلت في الاهلي، وعلى الجانب الآخر هناك علي جبروالذي رغم انه يملك الخبرة لكنه احد الثعرات ونقاط الضعف لبيراميدز وفي مباراة الاهلي وبيراميدز الأخيرة اشترك في اخطاء نتج عنها اهداف للاهلي انت تستدعي مدافعين غير مقتنع بمستواهم.

وشدد ويفي على :" الاشكالية في المدافع الذي سيلعب بجوار ياسر ابراهيم واظن انه سيكون علي جبر، وسيضع مهام دفاعية على ثلاثي الوسط النني وحمدي فتحي والسولية وواعتقد انه سيبقي التشكيل كما هو بمصطفى محمد واعتقد ان التغغير الوحيد سيكون المساك الذي سيجاور ياسر ابراهيم، واعتقد انه سيبقي على عمر جابر وربما هناك ادوار لزيزو.

واختتم:" زيزو لاعب جيد ولكن في مباراة أمس لم يكن له مكان خاصة بعد الاداء العالي من اللاعبين، فحمدي فتحي قدم مباراة رائعة والنني كان دوره الاساسي تكوين ثنائي مع عمر جابرفكان أشبه بجناح مدافع ايمن، وفي مقابل هذا لعب محمد صلاح بشكل حر وراح يتبادل مركز راس الحربة، وهي الخدعة التي لعب فيها بصلاح راس حربة مع انه ورقيا جناح وتريزجيه قدم اداء استثنائي وكان يساعد فتوح ويقلل من الضغط عليه، وفي النهاية اقول لمن ينتظر مباراة مباراة ممتعة لا تشاهد من الاساس، لان مباراة داكار ستكون عبارة عن 90 دقيقة من الغلاسة الكروية لكي يحافظ منتخب مصر على نتيجة واحد لصفر، أو حتى يستطيع خطف هدف، وهناك عنصر مهم يطمئنني هو حكم المبارة مصطفى غربال ولو كان غربال هو من قام بتحكي مباراة أمس لخرجت مباراتنا مع السنغال باكثر من هدف.