«خطة البرلمان» تناقش مشروع قانون استحقاق العلاوات الدورية فى أبريل

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون استحقاق العلاوات الدورية يوم الثلاثاء المقبل، فور إحالته إلى الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم 29 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة من المقرر أن ترسل مشروع القانون إلى المجلس اليوم الأحد، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وأكد عمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة لا بد وأن تنتهي من مناقشة مشروع القانون قبل نهاية جلسات الأسبوع الجاري، حيث أنه من المقرر تطبيق القانون اعتبارا من ١ إبريل.

ولفت وكيل “خطة النواب”، إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية لمواجهتها إضافة إلى تخفيف حدة آثارها على المواطنين من خلال الاتجاه نحو زيادة الأجور والمعاشات وتقديم صرف العلاوات إلى شهر أبريل بدلًا من يوليو، مع زيادة قدرها 1% لتصبح العلاوة بقيمة 8% بدلا من 7%.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".